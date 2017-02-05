Суд общей юрисдикции первой инстанции самопровозглашенной “Нагорно-Карабахской республики” (НКР) удовлетворил ходатайство “следственного орган”а и “арестовал” на два месяца Эльнура Гусейнзаде.

Как передает РИА Новости, “ходатайство” было рассмотрено на закрытом заседании “суд”а.

Отметим, Государственная комиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан распространила заявление в связи с задержанием гражданина Азербайджана армянами на линии соприкосновения, разделяющей армянские и азербайджанские войска. Соответствующие международные организации были проинформированы о задержании армянскими военнослужащими в направлении села Талыш гражданина Азербайджанской Республики Гусейнзаде Эльнура Эльман оглу, 1995 года рождения, проводятся необходимые мероприятия по его освобождению.