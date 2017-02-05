Азербайджан вернул тело солдата Чингиза Гурбанова, погибшего при предотвращении диверсии врага, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в воскресенье.

«Благодаря усилиям президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, тело солдата Гурбанова Чингиза Салман оглы, который стал шехидом при пресечении провокации противника на азербайджано-армянской государственной границе 29 декабря 2016-го года, было передано азербайджанской стороне 5-го февраля сего года.

Принятыми со стороны Министерства Обороны соответствующих мер, а также при посредничестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика и Международного Комитета Красного Креста процесс передачи тела военнослужащего состоялся в направлении села Бала Джафарли Газахского района.

Тело шехида Ч.Гурбанова после получения от противоположной стороны, в сопровождении почетного караула с отданием воинских почестей было отправлено в город Баку», — говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.