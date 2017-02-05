Власти префектуры Сага на западе японского южного острова Кюсю подтвердили новый случай выявления высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5 на одной из птицефабрик в регионе, специалисты проводят забой почти 70 тысяч кур.

Об этом сoобшил РИА Новости со ссылкой на телеканала NHK.

По данным, рабочие фермы обнаружили за двое суток более 50 мертвых кур. Анализы выявили наличие вируса птичьего гриппа. В радиусе 10 километров от птицефабрики, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, была введена карантинная зона, установлен запрет на вывоз яиц, птицы и продукции из нее за пределы этого района. На дорогах проводится дезинфекция.

Ранее в январе вспышка птичьего гриппа была выявлена в японской префектуре Миядзаки. Специалистами было уничтожено более 160 тысяч кур. В начале декабря было уничтожено более полумиллиона кур и уток из-за вспышки птичьего гриппа в префектурах Ниигата и Аомори.