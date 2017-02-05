Минюст США оспаривал в суде решение федерального судьи Джеймса Робартса, который своим решением отменил действие указа Трампа, запрещавшего гражданам семи мусульманских стран въезд в США в течение трех месяцев. В своей апелляционной жалобе Минюст США указывал, что запрет на действие указа причиняет непосредственный вред обществу. При отказе принять апелляцию суд указал, что жалобу нужно было подать в понедельник, 6 февраля.

Решение о приостановке указа Трампа судья Робарт принял 4 февраля. У себя в твиттере Трамп назвал его «так называемым» судьей, а решение — нелепым, и пообещал отменить его. Позднее он добавил, что «плохие люди очень счастливы» в результате отмены его иммиграционного указа. Пресс-секретарь Трампа сообщил, что для отмены решения судьи примет меры Минюст США.