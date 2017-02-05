В США учитель начальных классов во время одного из митингов против президента Дональда Трампа призвала демонстрантов убивать людей.

Как сообщает Daily Mail, женщина заявила, что необходимо убить членов администрации Белого дома и лично президента.

В результате за высказывания женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.

«И мы должны убивать людей. Во-первых, мы должны начать с Белого дома», — говорила женщина.

На протяжении всей своей речи она использовала нецензурную лексику. Учительница нецензурно высказалась о Белом доме и Дональде Трампе.