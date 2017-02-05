Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov reacts during a meeting with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier (not pictured) in Moscow November 18, 2014. Steinmeier said he would assess the chances of making progress to end the crisis in Ukraine during talks in Moscow on Tuesday but Russia said it saw no chance of a breakthrough. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: POLITICS)

Москва готова пройти свою часть пути для восстановления отношений с Вашингтоном, которым был нанесен серьезный ущерб при предыдущем главе американской администрации Бараке Обаме.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

По его словам, в Москве внимательно следят за высказываниями президента США Дональда Трампа о России. «Заявленная им позиция о необходимости выстраивания нормального диалога между нашими странами внушает определенную надежду на позитивные подвижки в двусторонних отношениях», — отметил Лавров.

“Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США, — подчеркнул он. — Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне”. “Со своей стороны всегда были открыты для того, чтобы развивать предсказуемое сотрудничество на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга”, — добавил глава МИД РФ.

Он обратил внимание на серьезные усилия, которые потребуются с обеих сторон для преодоления ущерба, нанесенного двусторонним отношениям при Обаме.

“Пока, наверное, преждевременно говорить о том, как пойдет работа с республиканской командой по конкретным вопросам, — отметил Лавров. — Нужно дождаться, когда ключевые должностные лица новой администрации освоятся на своих местах и уточнят внешнеполитические приоритеты, после этого можно будет делать выводы на перспективу”.

“Убеждены, что при наличии обоюдной заинтересованности Россия и США, безусловно, способны не только продвинуться вперед в решении двусторонних вопросов, но и внести совместный вклад в эффективное преодоление ключевых проблем современности, — указал министр. — Особенно востребована координация усилий наших стран в борьбе с международным терроризмом”.

Сергей Лавров в интервью также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть нереализованный потенциал сотрудничества в инновационной и технологической областях.

“У нас большой нереализованный потенциал взаимовыгодной кооперации в торгово-инвестиционной, инновационной и технологической сферах, — сказал он. — Показательно, что, несмотря на санкции и давление со стороны администрации (бывшего президента США) Барака Обамы, большинство американских компаний в последние годы не захотели уходить с перспективного российского рынка. Он для них был и остается очень прибыльным”.