Российский финансист и блогер Слава Рабинович назвал президента РФ Владимира Путина государственным преступником, которому светит 20 лет лет тюрьмы по статье 278 Уголовного кодекса России.

Об этом Слава Рабинович написал в своем блоге на «Обозревателе».

Российский финансист привод текст 81-й статьи Конституции России, в которой идет речь о том, что “одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд”.

Слава Рабинович отмечает, что два срока подряд – это конституционный максимум, и нигде не написано, что можно занимать третий срок подряд пост президента России.

– Не более двух сроков подряд. Только двух сроков, которые идут подряд… Путин – самозванец. Он не президент, – пишет российский финансист.

По словам Славы Рабиновича, Владимиру Путину светит 20 лет не в Гааге, а в России по статье 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

– Путин не является президентом Российской Федерации, и в 2012 году не имел права им становиться. Импичмент может быть объявлен президенту, избранному в соответствии с законодательством страны, – добавил российский блогер.