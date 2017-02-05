По результатам своей деятельности президент Беларуси Александр Лукашенко является одним из самых выдающихся политиков на постсоветском пространстве, который на протяжении более 20 лет успешно сопротивляется попыткам российских властей поглотить Беларусь, включив ее в состав РФ в качестве одного из субъектов. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью «Русскому монитору».

«Москва прекрасно осознает, какую ошибку она совершила, позволив Лукашенко встать у руля Белоруссии в 1994 году. Дело в том, что всех этих советских номенклатурщиков типа Кебича или Шарецкого они бы давно бы сломали или купили бы и затащили бы в РФ. А Лукашенко сопротивляется этому сценарию с первых дней пребывания у власти, защищая, разумеется, свою власть, но при этом защищает и независимость своей страны», – отметил он.

Политолог предположил, что, несмотря на совершенные им ошибки и преступления, Лукашенко войдет в учебники истории как отец белорусской независимости.

«Сейчас Лукашенко сознательно пошел на обострение конфликта с Москвой, придав ему публичный характер, когда на протяжении семи часов убедительно показывал, что речь идет не о ценах на газ, нефть, креветки, авокадо или говядину – это вопрос о независимости страны», – отметил он.

Пионтковский подчеркнул, что если бы Лукашенко этого не сделал, то, с большой вероятностью, в закулисной борьбе президент России Владимир Путин осуществил бы государственный переворот во время российско-белорусских военных учений, намеченных в этом году.

«Теперь Лукашенко заявил перед всем миром, что суверенитету Беларуси угрожает путинская Россия и что он, как президент Беларуси, будет этот суверенитет отстаивать», – отметил он.

По мнению политолога, президент Беларуси своим публичным выступлением максимально затруднил операцию по захвату страны, которую давно планировали в Кремле. А Москва выразила крайнюю степень недовольства, введя пограничный режим с Беларусью.

«Перекрытие границ – это сознательный шаг к политическому обострению, подготовка общественного мнения к тому что «братская Белоруссия» может превратиться во врага, как это стало с «братской Украиной». Обратите внимание на нашу пропаганду – это очень серьезный барометр. А сегодня в ней ведется открытая антилукашенковская, антибелорусская пропаганда и накачка общественного мнения, которую можно считать элементом гибридной войны», – предупредил он.

Пионтковский пояснил, что изначально захват Беларуси планировался не как объявление войны, а как «верхушечный переворот» с использованием верных Путину людей в белорусских спецслужбах и армии.

«Если бы Путину удалось сместить Лукашенко и найти человека, группу людей, которую можно поставить вместо него, то это было бы обставлено не совсем, как крымский сценарий, а как объединение двух государств, как новый этап в жизни единого государства России и Беларуси, которое на бумаге и так существует», – отметил он.

Политолог добавил, что Россия не откажется от плана по присоединению Беларуси и устранению Лукашенко, поскольку захват страны готовился еще при президенте России Борисе Ельцине.

«Поглощение Беларуси — это важнейшая цель всей российской политики, начиная с Ельцина. И это прекрасно понимает и понимал Лукашенко, который то хитростью, то упрямством 20 лет этому противится. И в Кремле это тоже прекрасно понимали и понимают, и видят именно в нем главное препятствие на пути этого поглощения. Наконец, в 2017 году решили избавиться от этого препятствия по-тихому, «без шума и пыли». Но Лукашенко это увидел и пошел на опережение. И по существу – он обратился ко всему миру за помощью. Именно ко всему миру. И к Западу, и к Китаю, у которого кстати в Беларуси есть серьезные экономические и политические интересы. Теперь по-тихому «замочить» Батьку в сортире уже не получится», – подытожил он.