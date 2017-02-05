Решение суда в Сиэтле, приостановившее действие иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, причиняет непосредственный вред обществу.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на текст апелляции министерства юстиции США.

“Судебное решение наносит непосредственный ущерб обществу, мешая исполнению указа президента, основанному на его суждении о национальной безопасности”, — приводит газета текст апелляции минюста.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа “незаконным”.