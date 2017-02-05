В Шеки произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, авария произошла на территории села Ашагы Кунгут, на магистральном шоссе Гарамерьем-Исмаиллы-Шеки. Автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Огуза Шовкетом Бегерчин оглу Гараевым 1974 г.р., столкнулся с грузовым автомобилем Ford, за рулем которого находился житель Огуза Бахруз Арзуман оглу Рустамов 1969 г.р.

В результате ДТП водитель Mercedes скончался на месте происшествия от полученных травм. Его пассажир Джавад Аловсат оглу Джаббаров 1988 г.р., а также водитель грузовика госпитализированы в Шекинскую райбольницу с различными травмами.

По факту ведется расследование.