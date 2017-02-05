До 23 человек увеличилось число жертв мощных наводнений в Перу. Об этом РИА Новости сообщило министерство обороны южноамериканской страны.

По данным ведомства, еще 37 человек получили ранения. Ранее сообщалось о гибели 11 человек.

Число людей, имуществу которых нанесен урон стихией, оценивается более чем в 6 тысяч, общее же число тех, кого затронула стихия, составляет 72 тысячи. Ущерб нанесен 15 тысячам строений, из них почти 1 тысяча были полностью разрушены, уничтожены 14 мостов и 46 километров дорог.

Сейчас власти Перу привлекли к помощи населению и ликвидации последствий стихийного бедствия более 1,5 тысячи военнослужащих.

Наводнения и оползни в Перу были вызваны проливными дождями. В конце января власти приняли решение объявить режим ЧС в 4 городах.