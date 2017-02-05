НАТО с воскресенья, 5 февраля, начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных.

Об этом сообщил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. «Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении», – сказал он.

По словам Столтенберг, «это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать». Миссия НАТО по подготовке иракских военных будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников.

Большинство из них будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе.