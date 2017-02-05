После двух протестов в январе, сотрудники авиакомпании British Airways вновь потребуют повышения оплаты за свой труд. Об этом передаёт Эхо Москвы.

Около трех тысяч членов «смешанных экипажей» компании намерены приостановить свою работу на несколько дней. Если их голос услышан не будет, то в четверг свою забастовку они возобновят.

British Airways менять ситуацию не хотят. Менеджмент компании таков, что зарплата экипажей соответствует соглашениям, достигнутым с профсоюзными структурами ранее. Ее порядок ничуть не ниже предложений в конкурирующих фирмах.

Перевозчик пообещал, что число отмененных рейсов постараются свести к минимуму.