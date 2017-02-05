Министр обороны страны Томоми Инада после встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом заявила, что Япония исключает возможность участия Сил самообороны страны в операциях против террористической организации «Исламское государство», сообщают ИноСМИ.

«Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр (Синдзо Абэ. — «Ъ») говорил об этом, и наша позиция не изменилась»,— приводит ее слова телеканал NHK.

Госпожа Инада добавила, что если ситуация в Южно-Китайском море, туда тоже не будут посылать японскую армию. «Вместе с США мы условились противостоять попыткам в одностороннем порядке изменить положение дел в Южно-Китайском море. Япония считает, что мир и стабильность там нужно поддерживать не силой, а за счет обеспечения верховенства закона и укрепления международного сотрудничества»,— отметила она.