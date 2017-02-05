Президент США Дональд Трамп предупредил в субботу, что из-за решения суда отменить его указ, запрещающий въезд гражданам ряда государств, США могут наводнить очень опасные люди. Об этом сообщают РИА Новости.

«Поскольку запрет был отменен судьей, многие очень плохие и опасные люди могут проникнуть в нашу страну», — написал он в Twitter.

По его словам, это «ужасное решение».

Ранее в субботу стало известно, что министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации иммиграционного указа Трампа. Сам президент по этому поводу задал в Twitter риторический вопрос: «Куда катится наша страна, если судья может приостановить введенный МВБ запрет, и любой человек, даже с плохими намерениями, может приехать в США?»

Ранее американский президент обещал отменить решение судей о приостановке иммиграционного указа.