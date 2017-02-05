В Баку зарегистрированы два случая пожара. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, один из пожаров вспыхнул в двухэтажном жилом доме коммунального типа в Ясамальском районе. В результате пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже дома, сгорели предметы быта на площади 3 кв.м., а также сгорела кровля на участке 2 кв.м.

Помимо этого, пожар вспыхнул многоэтажном жилом доме в Хатаинском районе Баку. В результате пожара сгорело 50 пагонометров электропроводки с 14-го по 16-этаж.

Остальная проводка, а также коммуникационные линии были защищены от огня.