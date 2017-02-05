Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинскому «Радио Вести» заявил о «долге» Евросоюза перед Украиной.

Как считает Саакашвили, Украина «спасает Европу от самой агрессивной армии», поэтому ЕС перед Киевом «в долгу».

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста”. Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это”, потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», — сказал он.

Политик также предрек Украине будущее европейской «сверхдержавы». По его мнению, за 5-15 лет страна может стать в Европе «мощным игроком».

Ранее Саакашвили объявил о сборе средств для своей новой партии, которая, по его словам, и превратит Украину в сверхдержаву.