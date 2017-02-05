НАТО с воскресенья начнет расширять свои усилия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) в Ираке, включая проведение собственной подготовки иракских военных.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Подготовка (военных) в Ираке носит ограниченный характер, но эти масштабы варьируются. И я уверен, что НАТО может и должна делать больше в данном направлении», — сказал Столтенберг в субботнем интервью газете Wall Street Journal. По его словам, «это только начало, затем мы произведем оценку, будем работать с союзниками и смотреть, что еще можно сделать».

Как отмечает газета, миссия НАТО по подготовке иракских военных будет включать в себя от 10 до 17 сотрудников. Большинство из них будут находиться в стране постоянно, остальные – присоединяться к ним на ротационной основе. При этом, по ее данным, «Столтенберг сказал, что помощь НАТО будет более существенной, чем размещение своих офицеров». «Поддержка НАТО коалиции подразумевает множество различных элементов», — отметил он.