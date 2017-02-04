Южнокорейская компания Samsung поменяет производителя аккумуляторов для смартфонов серии Galaxy.

Так, за несколько месяцев до старта продаж Galaxy S8 стало известно о том, что на вакантное место поставщика аккумуляторов для флагманских мобильных устройств претендует компания Murata Manufacturing.

Стоит отметить, что требования у производителя электроники весьма высокие, учитывая то, что компания потеряла миллиарды долларов на неудачном выпуске устройств Galaxy S7, которые могли самовоспламеняться из-за дефекта в аккумуляторной батарее. Кроме того, отсек под аккумулятор в устройствах крайне мал, а емкость его должна быть достаточно высокой, чтобы поддерживать работоспособность смартфона достаточное количество времени.