Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы Франция вышла из состава НАТО и усилила собственные вооруженные силы.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованной программе из 144 пунктов, с которой Ле Пен выходит на президентские выборы 2017 года.

«Считаю необходимым, чтобы Франция покинула военное командование НАТО, так как это необходимо для того, чтобы предотвратить ее возможное втягивание в войны, которые не отвечают ее интересам», — указывает Марин Ле Пен в разделе «Заставить уважать Францию».

Также лидер «Национального фронта» говорит о необходимости «обеспечить обороноспособность страны во всех сферах». С этой целью стране следует «обеспечить свою стратегическую независимость», в частности «восстановив в полном объеме свой военно-промышленный комплекс».

Марин Ле Пен в случае избрания президентом Франции берет обязательство «увеличить в ходе первого же года пятилетнего срока военный бюджет до уровня в 2% ВВП и достичь уровня в 3% от ВВП к концу этого срока». «Данный минимальный уровень финансирования вооруженных сил страны в 2% от ВВП будет внесен в положения конституции», — заверяет Ле Пен.

«Данные значительные усилия позволят, в частности, профинансировать строительство второго авианосца, который будет назван «Ришелье», и который является необходимым для обеспечения постоянного присутствия ВМС Франции на морях и океанах», — подчеркивает Ле Пен. Она намерена также увеличить численность французских вооруженных сил на 50 тыс. человек, что позволит довести их до уровня 2007 года.

Лидер «Национального фронта» заверяет, что обеспечит успешное финансирование и перевооружение как ядерных сил страны, так и других ее видов вооруженных сил. «Во Франции также необходимо постепенно восстановить воинскую обязанность, минимальный срок которой будет равен трем месяцам», — считает она. Во внешнеполитическом разделе Ле Пен указывает на важность «основать французскую внешнюю политику на принципах реализма и вернуть стране ее роль державы, стабильной и уравновешенной».

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.