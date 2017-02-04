Пять из семи горнолыжников, которых накрыло лавиной в итальянских Альпах, не пострадали, двое получили ранения разной степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель Альпийской спасательной службы.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел на перевале Селла Невеа в северной провинции Удине. Ранее прибывшие на место спасатели достали из-под снежных завалов одного человека, он был в критическом состоянии.

«Всего было семь человек, пятеро целы. Один пострадал не сильно, один в тяжелом состоянии. Все живы», — сказал собеседник агентства, отметив, что все они — итальянцы.