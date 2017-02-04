Более полутора тысяч нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу через итальянское побережье, спасены за два дня в Средиземном море.

Как передает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Италии, в пятницу под координацией римского оперативного центра при министерстве транспорта Италии были осуществлены 13 поисково-спасательных операций, в которых приняли участие корабли и катера итальянской службы береговой охраны, военно-морской миграционной операции Евросоюза в Средиземноморье Eunavfor Med, а также суда ряда международных неправительственных организаций.

Спасенные мигранты, число которых превысило 1,3 тысячи, пытались пересечь 160-километровый пролив между Сицилией и побережьем Туниса. Их «флот» насчитывал 10 надувных плотов, две деревянные лодки и одну баржу.

Кроме того, в субботу итальянский патрульный корабль провел в водах Средиземного моря три операции. Как сообщила в своем микроблоге Twitter береговая охрана страны, в ходе них были спасены 300 человек.