В Шеки произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает АПА, авария произошла сегодня около 18:00 на территории села Ашагы Кюнгют Шекинского района на магистральной дороге Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки. Житель села Баян Огузского района Гараев Шовкет Бахарчин оглу 1974 года рождения на автомобиле марки «Mercedes» столкнулся с грузовым автомобилем марки «Ford», которым управлял житель Огуза Рустамов Бахруз Арзуман оглу 1969 года рождения.

Водитель «Mercedes» скончался от полученных травм на месте происшествия. Пассажир грузовика Джаббаров Джавад Аловсат оглу 1988 года рождения и водитель были доставлены в Шекинскую ЦРБ. Они получили легкие травмы и были выписаны на амбулаторное лечение.

По факту проводится расследование.