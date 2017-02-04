Авиакомпании из ОАЭ Emirates и Etihad Airways возобновят перевозку пассажиров, попавших под ограничения въезда в США в связи с указом американского президента Дональда Трампа, сообщает информационное агентство Reuters.

«Разрешение, конечно, будет зависеть от проверки уполномоченными лицами США, как и до указа 27 января», — отметил агентству представитель авиакомпании Etihad.

Авиакомпания Emirates подтвердила, что пропускает на борт самолетов в США пассажиров из семи стран, попавших под ограничения, если у них есть необходимые документы.

Ранее авиакомпания Qatar Airways также заявляла, что будет допускать на борт самолетов, следующих в США, лиц, которые подпали под действие указа.