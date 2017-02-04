Инструктор по фитнесу Чэнь Чжицзюнь за один месяц преодолел 1,7 тыс. километров, чтобы встретить в кругу семьи самый любимый праздник миллионов китайцев — Чуньцзе, или праздник Весны.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщил информационный интернет-портал Sina.

«Я люблю спорт и в этот раз решил таким образом вернуться домой», — объяснил он. Чэнь Чжицзюнь совершил путешествие с минимальным количеством багажа: в рюкзаке уместились комплект запасной одежды, мобильный телефон, емкость с питьевой водой. «Поначалу я шел днем и ночью, однако позже решил в темное время суток отдыхать», — добавил путешественник.

В дороге он потратил на ночлег в гостиницах порядка $1,3 тыс. и износил три пары обуви.

Где бы ни жили представители самой многочисленной на земле нации, свой традиционный Новый год они отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующим благосостояние семьи и сплочение рода. Однако Чуньцзе примечателен не только застольем, но и веселыми забавами и обрядами, такими как «танец дракона», ловко скользящего всем своим многометровым матерчатым телом среди толпы, или «танец львов», норовящих ухватить убегающий шар-солнце. Многие жители КНР в этот период путешествуют по стране, встречаются с родственниками, посещают ярмарки, торговые центры и туристические достопримечательности.