Тысячи протестующих прошли маршем перед зданием парламента Великобритании с требованием отозвать приглашение британского правительства президенту США Дональду Трампу, передаёт Associated Press.

Как передает RT, демонстрация состоялась в субботу, 4 февраля, в Лондоне.

Тысячи людей прошли от посольства США до здания парламента.Протестующие скандировали «Позор тебе, Тереза Мэй!».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подверглась жёсткой критики общественности после своего визита в Вашингтон в январе. Тогда она подтвердила своё намерение пригласить Трампа летом в Лондон.

Как сообщал RT ранее, в правительство Великобритании поступила просьба не допустить официальной встречи президента США Дональда Трампа с королевой Великобритании Елизаветой II. Такую инициативу поддержали уже более 1,8 млн человек.

Однако, другая половина британцев наоборот призвала правительство «пустить» Трампа в Соединённое Королевство.

Соответствующая петиция появилась на сайте парламента страны, её подписали около 290 тыс. человек.