В администрации президента США опровергли сообщения о том, что Дональд Трамп пообещал лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко поддерживать Киев и не снимать санкции, введенные в отношении России. Об этом сообщает The Washington Post.

Как передает Лента.ру, по данным издания, в Белом доме подтвердили, что глава государства и бывший премьер-министр Украины действительно имели «краткую неформальную встречу» во время фотографирования на приеме перед началом Национального молитвенного завтрака (National Prayer Breakfast) в вашингтонском отеле Hilton.

Однако, как указали в пресс-службе американского лидера, никаких официальных обещаний не давалось, поскольку Тимошенко «не является визави президента». При этом в Белом доме выразили обеспокоенность по поводу насилия на юго-востоке Украины.

Кроме того, в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме заявили ТАСС, что никакой «20-минутной встречи» Трампа и Тимошенко на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что формат завтрака не предусматривает длительного общения. «Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше», — сказал он.

При этом собеседник агентства затруднился уточнить, был ли вообще у президента США контакт с Тимошенко.