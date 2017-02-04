Об этом в интервью телеканалу «Аль-Ихбария» сказал помощник Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, находящийся с визитом в Королевстве Саудовская Аравия, дал интервью телеканалу «Аль-Ихбария». Предлагаем АзерТадж предоставляет данное интервью.

— Королевство Саудовская Аравия стало одной из первых стран, признавших около 26 лет назад независимость Азербайджанской Республики. Как бы Вы охарактеризовали связи между Королевством и Азербайджаном, и какими Вам представляются перспективы?

— Между Королевством Саудовская Аравия и Азербайджанской Республикой, как дружественными и партнерскими странами, существует плодотворное сотрудничество, охватывающее многие сферы. Как вы отметили, Королевство Саудовская Аравия стало одной из первых стран, признавших 30 декабря 1991 года независимость Азербайджанской Республики, а в феврале 1992 года между нашими государствами были установлены дипломатические отношения. За минувший период была сформирована договорно-правовая база, регулирующая взаимоотношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, на уровне правительств создана совместная комиссия, сотрудничество в политической, экономической, культурной и других сферах развивалось по восходящей. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев придавал важное значение развитию дружественных и партнерских связей между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия, в последующий период эту политику успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев. Должен отметить, что состоявшийся в апреле 2015 года по приглашению Хранителя двух благородных святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Королевство придал важный импульс развитию связей между нашими странами.

Что касается перспектив наших отношений, считаю, что здесь есть большой потенциал. Мы все еще не полностью использовали возможности, охватывающие различные сферы. Уверен, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для дальнейшего расширения наших связей и повышения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

— Вопрос отношений с Азербайджанской Республикой стал одной из основных тем встречи с Хранителем двух благородных святынь, Королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Как прошла встреча, и как Вы оцениваете роль Саудовской Аравии на международном и региональном уровне?

— Мне выпала честь встретиться с Хранителем двух благородных святынь, Королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и передать приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Я также отметил, что Президент и народ Азербайджана желают видеть его в нашей стране на церемонии открытия IV Игр исламской солидарности.

Королевство Саудовская Аравия является крупнейшим государством Залива, одним из лидеров арабского мира и одной из самых влиятельных стран исламского мира. Богатые экономические, финансовые, гуманитарные ресурсы Королевства, статус религиозного центра позволяют ему быть одним из лидирующих государств региона. Здесь можно провести параллель между Саудовской Аравией и Азербайджаном, так как в результате осуществляемого в годы независимости целенаправленного, прагматичного политического курса, основанного на национальных интересах, Азербайджан возвысился до статуса политического, экономического и гуманитарного центра, государства-лидера Южно-Кавказского региона. В этом плане есть широкие возможности для дальнейшего углубления связей между нашими странами. Считаю, что нам многое необходимо сделать для реализации этой стратегической задачи.

— Как Вы расцениваете полученное Вами приглашение принять участие в фестивале аль-Джанадария в этом году, и каким Вам представилось олицетворенное на одном пространстве разнообразие культурного наследия Королевства?

— Подчеркивая значение визита в вашу страну и проведенных встреч, а также культурных мероприятий, в которых я принял участие, хочу отметить, что Саудовская Аравия произвела на меня глубокое впечатление. Выражаю Правительству Саудовской Аравии во главе с Хранителем двух благородных святынь, министру культуры и информации признательность и благодарность за приглашение.

Участие азербайджанской делегации в фестивале аль-Джанадария отрадно. На этом фестивале я стал свидетелем богатого культурного наследия Королевства, а также культурного разнообразия в Арабской пустыне. Полученные впечатления позволяют говорить о том, что Саудовская Аравия является не только религиозным центром, но и одним из культурных центров в исламском мире.

— Подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Королевством Саудовская Аравия и Азербайджанской Республикой в области экономики, торговли, культуры и других сферах. Каким Вам представляется это сотрудничество, и как оно может развиваться в будущем?

— Между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия существуют глубокие, многовекторные и прочные связи. Подписание в июле 1994 года Генерального соглашения о сотрудничестве в области экономики, торговли, инвестиций, техники, культуры, спорта и молодежи, расширение правовой базы, обусловливающей развитие двусторонних связей в последующий период, интенсификация взаимных визитов, контактов, тесная связь между религиозными, культурными, историческими ценностями, а также добрые и искренние отношения между нашими лидерами являются важнейшими факторами, обусловливающими нынешний уровень и перспективы развития связей между Саудовской Аравией и Азербайджанской Республикой. Считаю, что сформировавшаяся база создает надежную основу для дальнейшего укрепления наших политических, экономических и культурных связей.

Отмечу, что в последние годы в Азербайджане приняты очень важные меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, развитию благоприятной бизнес-среды для местных и иностранных предпринимателей. Кроме того, климат, географические показатели Азербайджана, созданная современная инфраструктура туризма, богатое культурное наследие, гостеприимство нашего народа и пр. превратили нашу страну в привлекательное место для международного туризма. Считаю, что для развития взаимных связей в тех или иных сферах есть прекрасный потенциал.

Также хотелось бы сказать, что Азербайджан, который впервые успешно провел в 2015 году I Европейские игры, в этом году будет принимать IV Игры исламской солидарности. Уверен, что этот большой спортивный праздник, одновременно представляющий политическое значение, станет торжеством исламской солидарности в мире, послужит развитию добрых отношений между мусульманскими странами.

— Между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия действует совместное заявление в области нефти. Как Вы расцениваете нынешнее состояние нефтяного рынка, и какие попытки Ваша страна предпринимает для его стабилизации?

— Отмечу, что Королевство Саудовская Аравия приняло участие в подписанном в 1994 году в Баку «Контракте века», и саудовская компания Delta-Hess получила в контракте 2,72-процентную долю. А в 2012 году был подписан Меморандум взаимопонимания между SOCAR и саудовской компанией Soroof International в нефтегазовой сфере. Одновременно развитию сотрудничества между нашими странами в этой области послужили взаимные визиты и контакты, связанные с энергетическими вопросами.

Как вам известно, резкое падение цен на нефть на мировом рынке негативно отразилось на экономике нефтедобывающих стран. Большая ответственность в урегулировании положения в этой области приходится на нефтедобывающие страны, в особенности, членов ОПЕК. Азербайджан не является членом ОПЕК. Между странами-членами организации и не входящими в нее государствами есть договоренность о ценах на нефть. Наша страна считает, что до тех пор, пока цены на нефть не достигнут достойной отметки, между странами-членами ОПЕК и не входящими в нее государствами должен продолжаться конструктивный диалог.

— Как Вы расцениваете азербайджано-американские связи после прихода к власти Президента Трампа?

— Мы с уважением относимся к воле американского народа и считаем избрание господина Дональда Трампа президентом проявлением воли народа США. Между Азербайджаном и США существуют глубокие стратегические связи. Эти связи охватывают сферы международной безопасности, энергетической безопасности, а также борьбы с террором. Азербайджанские миротворцы вместе с силами США служат в различных регионах мира. Мы хотим продолжения взаимовыгодных связей и плодотворного сотрудничества с США.

— Что Вы можете сказать о связях с Европой, усилиях по вступлению в Европейский Союз?

— Азербайджан является членом Совета Европы и продолжает вносить вклад в европейскую семью. Между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом и его институтами существуют тесные и устойчивые связи. Достаточно отметить, что Азербайджан подписал декларацию о стратегическом партнерстве с 9 странами-членами Европейского Союза. Европейский Союз поддерживает проект «Южный газовый коридор», реализуемый при лидерстве Азербайджана, возрастает роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Что касается вашего вопроса о вступлении Азербайджана в Европейский Союз, должен отметить, что наша страна заинтересована в развитии опирающихся на взаимные интересы связей с Европейским Союзом в двусторонних рамках.