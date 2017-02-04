В прошлом году, за действия неподобающие сотруднику прокуратуры и не совместимые со службой в прокуратуре, из органов прокуратуры было уволено 9 человек.

Как сообщает АПА, об этом сообщили на проводимом в Генеральной прокуратуре коллегиальном заседании.

Было отмечено, несмотря на то, что в органах были созданы условия высокой требовательности и принципиальности, в результате проведенных в 2016 году служебных проверок 58 сотрудников прокуратуры были привлечены к административной ответственности.

У руководителей организационно-аналитического, кадрового управлений Генпрокуратуры, а также других структурных организаций было потребовано решительно продолжать линию борьбы против негативных проявлений, выявленных в деятельности сотрудников, увеличить принципиальность в вопросах укрепления рабочей, служебной и исполнительной дисциплины.