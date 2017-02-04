В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено следствие и направлено в суды 201 уголовное дело в отношении 313 лиц, связанных с взяточничеством, превышением служебных полномочий, служебным подлогом, злоупотреблением должностью и другим фактам.

Как передает Тренд, об этом было сказано на сегодняшней расширенной коллегии в Генпрокуратуре с участием руководящего состава Центрального аппарата, Военной прокуратуры, прокуратур Баку и Нахчыванской АР, а также районных, городских и зональных военных прокуроров. Заседание коллегии посвящено обсуждению работ, проведенных органами прокуратуры в 2016 году по направлениям деятельности, предусмотренным законом «О прокуратуре», а также предстоящим задачам.

На коллегии было отмечено, что в ходе следствия была обеспечена выплата 33 миллионов манатов в качестве компенсации материального ущерба, нанесенного по этим делам, а также наложен арест на имущество на сумму 78 миллионов манатов.