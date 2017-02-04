В Геранбое произошло пищевое отравление.

Как сообщает АПА, житель села Хыналы Исаак Гусейнов (1976 г.р), его жена Сялми Гусейнова 1986 (г.р) и их 9-летняя дочь с признаками отравления были доставлены городскую больницу № 1 города Гянджи.

Несмотря на все усилия врачей, жизнь И.Гусейнова спасти не удалось. Состояние С.Гусейновой и ее дочери остается тяжелым.

Стало известно, что накануне вечером в доме приготовили чечевичный суп в алюминиевой кастрюле. Суп находился в алюминиевой кастрюле всю ночь, и члены семьи, съев его сегодня, отравились.