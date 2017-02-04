В 2020 году в Баку будет организован чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике. Решение об этом было принято в штаб-квартире структуры в Лозанне на заседании Исполнительного комитета Европейского гимнастического союза.

Как сообщает АзерТадж, на заседании был рассмотрен вопрос о кандидатуре Федерации гимнастики Азербайджана в связи с проведением в 2020 году в нашей стране чемпионата Европы по спортивной гимнастике. После обсуждений было принято решение о проведении 6-10 мая 2020 года в Баку 34-го чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике. Организация 33-го чемпионата Европы по женской спортивной гимнастике поручена Парижу.

Согласно новым правилам Международной федерации гимнастики по Олимпийскому циклу в 2017-2020 годах на чемпионатах Европы будет возможность завоевать лицензию на «Токио-2020».

Кроме того, Федерации гимнастики Азербайджана до очередной Олимпиады организует именно лицензионного характера этапы кубка мира по трем видам гимнастики (спортивная, художественная, прыжки на батуте), а также чемпионат мира по художественной гимнастике.