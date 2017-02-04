«Мы будем стараться помочь урегулировать неразрешенные конфликты».

Как передает «РИА Новости», об этом заявил на брифинге в Кишиневе глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Основная цель ОБСЕ — урегулирование приднестровского конфликта. По словам председателя ОБСЕ, конфликт должен быть решен, принимая во внимание принцип суверенитета и территориальной целостности Молдавии в сочетании с особым статусом для приднестровского региона.

«Предоставление специального юридического статуса Приднестровью позволит решить приднестровский вопрос», — подчеркнул он.