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Сотрудники Хачмаского таможенного управления пресекли нелегальную попытку ввоза в страну большого количества сигарет.

Как сообщили АПА в пресс-службе в Государственного таможенного комитета, большое количество сигарет было обнаружено сотрудниками поста Ханоба Хачмаского таможенного управления в автомобиле «Mercedes Benz Vito 109 CDİ» гражданина России. Сигареты обнаружила собака по кличке «Дракула» кинологической службы.

Во время досмотра в машине и прицепе было обнаружено 78400 единиц «Parliament», 9600 единиц «Marlboro».

По факту ведется расследование.
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