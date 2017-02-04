Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, говоря о политике президента Белоруссии Александра Лукашенко, вспомнил русскую поговорку о «ласковом теленке, который из двух маток сосет». Соответствующее заявление он сделал в субботу, 4 февраля, выступая на съезде партии, передает «Лента.ру».

«Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? (…) И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — возмутился Жириновский, добавив, что Белоруссия могла бы стать частью России.

В то же время лидер ЛДПР подчеркнул, что Москва всегда будет сохранять хорошее отношение к жителям Украины, Белоруссии, Казахстана и Средней Азии.