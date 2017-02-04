В автомобиле водителя, нарушившего правила дорожного движения, обнаружен пистолет.

Как сообщает Report, житель Баку Сеймур Худавердиев нарушил правила дорожного движения на автомобиле марки «Chevrolet-Camaro». Сотрудники Государственного управления дорожной полиции остановили водителя на стационарном экологическом посту.

В отношении водителя был составлен протокол по ст. 342.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В ходе осмотра автомобиля в салоне транспортного средства был обнаружен пневматический пистолет. Сеймур Худавердиев, забрав пистолет, сбежал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Государственного управления дорожной полиции и 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП С.Худавердиев был задержан, а пистолет изъят.