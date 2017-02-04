Президент США Дональд Трамп в субботу проведет телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Как сообщается в пресс-рассылке Белого дома, разговор запланирован на 16:45 по местному времени (воскресенье, 01:45 по бакинскому времени).

Эта беседа станет первым личным контактом американского и украинского глав государств после инаугурации Трампа в качестве нового президента США. Трамп проведет ее с принадлежащей ему виллы Мар-а-Лаго в штате Флорида, куда он отправился из Вашингтона на предстоящие выходные.