Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что соглашение с США по переселению беженцев остаётся в силе, сообщает Reuters.

«Ожидается подтверждение соглашения администрацией Трампа, поэтому я рада, что соглашение сохранится», — заявила Бишоп.

Она отметила, что Австралия и США уточняют детали соглашения.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп остался недоволен телефонным разговором с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Трамп выразил недовольство соглашением, подписанным предыдущим президентом Бараком Обамой с Австралией, согласно которому США должны принимать беженцев из лагерей на островах Манус в Папуа — Новой Гвинее и в республике Науру. Позднее президент США обвинил СМИ в ложном освещении данных переговоров.