Тело оператора Гаджиалиева Гасанаги Гусейнага оглу — одного из нефтяников, пропавшего без вести во время обрушения эстакады третьего нефтесборного пункта нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова ПО «Азнефть», после опознания передано его семье, говорится в заявлении Поисково-спасательного штаба.

В результате проведенных поисково-спасательных работ на территории села Маяк-первый Нефтчалинского района, на берегу было обнаружено тело.

После опознания было установлено, что это один из нефтяников, пропавших без вести во время обрушения эстакады третьего нефтесборного пункта нефтегазодобывающего управления им. Н. Нариманова ПО «Азнефть» — оператор Гаджиалиев Гасанага Гусейнага оглу.