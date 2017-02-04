5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, подует юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2° тепла, днем около 5-9° тепла, в Баку — ночью 0-2°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 65-70%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.