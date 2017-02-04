Человек, пытавшийся осуществить нападение в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта, сообщает Би-би-си. Его имя пока не разглашается.

29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, выданной на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен.

Полиция прежде всего пытается выяснить, действовал ли злоумышленник в одиночку или следовал чьим-то инструкциям, добавил он.

Нападавший был серьезно ранен сотрудниками полиции.

Один из полицейский получил незначительные ранения.

В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей.

По данным прокуратуры, у нападавшего египтянина не было с собой удостоверения личности.

Источники в египетских службах безопасности сообщили, что личность нападавшего им известна.

Предполагается, что молодой человек, прибыв во французскую столицу, поселился в 8-м округе и купил в магазине, торгующем оружием, два мачете.