Служба безопасности Норвегии заявила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих страны подверглись атакам со стороны группировки, предположительно, хакеров из России, сообщает Associated Press.

«Характер атак указывает на то, что их совершила группировка APT29, которая, предположительно, является российской», − отметил глава службы безопасности страны Мартин Бернсен.

Он также добавил, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о кибератаках, которые, как он заявил, являются регулярными.