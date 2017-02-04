Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Иран — одно из крупнейших государств, которое является «спонсором терроризма», сообщает AFP.

«Что касается Ирана, то это государство является крупнейшим спонсором терроризма в мире», — сказал Мэттис.

Отвечая на вопросы журналистов Мэттис также подчеркнул, что США «не видят необходимости расширять американское военное присутствие на Ближнем Востоке в связи с проблемой Ирана», цитирует ТАСС.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Ирана, в список которых попали 13 граждан и 12 предприятий.