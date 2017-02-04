Вооруженные формирования Армении, используя 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 24 раза, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, в селе Айгепар и на безымянных высотах Бердского района, с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селах Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района, в селах Алибейли и Мунджуглу Товузского района, а также в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Сарыджалы, Чираглы Агдамского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.