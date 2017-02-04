Около 8,8 млн человек ежегодно умирают от онкологических заболеваний, которые выявляются, как правило, уже на поздних стадиях. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (с) на официальном сайте. Новый отчет ВОЗ был опубликован по случаю Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается ежегодно 4 февраля, передает ТАСС.

«Ежегодно от рака умирает 8,8 млн человек, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Одна из проблем заключается в том, что многие случаи заболевания раком диагностируются слишком поздно», — говорится в сообщении ВОЗ.

Отдельное внимание эксперты ВОЗ уделяют проблеме ранней диагностики рака, так как большинство видов онкологических заболеваний почти полностью излечимы при выявлении на ранней стадии. Согласно принятым ВОЗ критериям, излечением от рака считается выживаемость более 5 лет после обнаружения заболевания. Высокая смертность от онкологических заболеваний связана, как правило, с выявлением заболевания уже на 3-4 стадии.

«Предпринимая шаги по соблюдению новых рекомендаций ВОЗ, лица, отвечающие за планирование здравоохранения, могут улучшить раннюю диагностику рака и обеспечить оперативное лечение, особенно в отношении рака молочной железы, шейки матки и прямой кишки. Это приведет к тому, что больше людей будет выздоравливать от рака. Кроме того, лечение и излечение раковых пациентов станет менее дорогостоящим», — приводит пресс-служба ВОЗ слова директора департамента предупреждения неинфекционных заболеваний, инвалидности, насилия и травматизма, доктора Этьена Кр