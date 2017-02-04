Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, для Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту, уточняет Politico.

Неофициальный черновик указа циркулировал в Вашингтоне на протяжении последних дней. Джаред Кушнер был назначен советником Трампа, а дочь Иванка считается ближайшим неформальным советником отца. И Кушнер, и Иванка Трамп в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

В Белом доме Politico заявили, что речь идет о черновике, который содержит «некоторые идеи», но не обязательно соответствует ходу мыслей Трампа и вряд ли мог быть подписан президентом.

При этом религиозные консерваторы надеются, что Трамп отменит указ Обамы. ЛГБТ-сообщество по-прежнему опасается, что Трамп установит «дискриминацию» геев. В США идет оживленная дискуссия о том, могут ли религиозные убеждения быть основанием для того, чтобы, например, отказывать геям в каких-либо услугах. Суды, как правило, занимают сторону клиентов-геев.