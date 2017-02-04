Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил изменения в закон «О дорожном движении».

В частности эти изменения коснулись нарушений правил парковки.

Согласно изменениям, водители, полностью или частично не оплатившие парковку, будут оштрафованы на 10 манатов.

За парковку в местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов, также предусматривается штраф в размере 10 манатов.

За парковку грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, а также за резервацию парковочных мест и препятствование для свободной парковки других транспортных средств, будет также применяться штраф в размере 10 манатов.

За нарушение установленного законом метода парковки транспортных средств, также предусматривается штраф в размере 10 манатов.

За парковку транспортного средства свыше 24 часов будет применяться штраф в размере 20 манатов.