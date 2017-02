Дональд Трамп резко отреагировал на предложение популярного американского актера и ведущего реалити-шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) на телеканале NBC Арнольда Шварценеггера подменить его на посту президента США. Ответ республиканец опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Да уж, Арнольд Шварценеггер очень скверно справлялся со своими обязанностями на посту губернатора Калифорнии, но еще хуже себя он показал в «Ученике знаменитости». Но он хотя бы старался», — с иронией заметил Трамп.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice…but at least he tried hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.