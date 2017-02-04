Власти США аннулировали более 100 тысяч виз после подписания президентом Дональдом Трампом указа, запрещающего на три месяца въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Об этом, согласно информации «Дождя», сообщает The Washington Post со ссылкой на адвоката, представляющего интересы правительства на суде против указа.

Данные были озвучены в ходе судебного процесса по делу двух братьев — граждан Йемена, которых задержали в Международном аэропорту Вашингтона «Даллес» и не пустили на территорию США. После этого их отправили обратным рейсом в Эфиопию.