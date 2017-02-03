В Минске 3 февраля состоялся «Большой разговор с президентом». Это мероприятие уникального формата, в ходе которого глава Белоруссии Александр Лукашенко общался с представителями общественности и журналистами. Диалог белорусского лидера со страной длился больше семи часов. Самые яркие и запоминающиеся откровения главы государства собрала «Лента.ру».

О русских по-русски

«Пока я президент — я не допущу, чтобы мы костыляли кого-то по языковой проблеме и делили людей по признаку, знают ли они белорусский язык. Плохо это или хорошо — время покажет».

«Только я против того, чтобы щеголяли белорусским языком. Не нужно это. Пройдет время — мы научимся говорить на белорусском языке, и очень хорошо. Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного».

«Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!»

О резиденциях

«Я приезжаю на север, останавливаюсь в деревянном доме, сделанном крестьянами из дерева. Попарился, побегал там по деревне — а говорят, резиденция президента. Радуйтесь, что я еду и живу там среди людей».

«Ну и мамин домик у меня — тоже на севере. Тоже не закрыт — я иногда там бываю, на могилку хожу, можешь тоже приехать (обратился Лукашенко к задавшему вопрос о резиденциях журналисту). Обычный домик, только вместо земляного пола сделали деревянный».

«Я не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться ими».

О нечистых на руку чиновниках и бизнесменах

«Все кинулись в церковь, головой об пол бьются. А душонка-то грязная».

«У меня хватает добрых друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов — это не деньги».

«Наш с тобой друг (обращается к журналисту Иосифу Середичу) появлялся со мной в одном кадре, косил траву. И если ты появился с президентом — то ты должен быть ниже травы, тише воды».

«Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, прогосударственные. Они тоже заслуживают некоего внимания, а долбать их нельзя — они отвечают за государство».