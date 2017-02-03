В Минске 3 февраля состоялся «Большой разговор с президентом». Это мероприятие уникального формата, в ходе которого глава Белоруссии Александр Лукашенко общался с представителями общественности и журналистами. Диалог белорусского лидера со страной длился больше семи часов. Самые яркие и запоминающиеся откровения главы государства собрала «Лента.ру».
О русских по-русски
«Пока я президент — я не допущу, чтобы мы костыляли кого-то по языковой проблеме и делили людей по признаку, знают ли они белорусский язык. Плохо это или хорошо — время покажет».
«Только я против того, чтобы щеголяли белорусским языком. Не нужно это. Пройдет время — мы научимся говорить на белорусском языке, и очень хорошо. Но я вас заклинаю и прошу: не отказывайтесь от русского языка, от своего родного».
«Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!»
О резиденциях
«Я приезжаю на север, останавливаюсь в деревянном доме, сделанном крестьянами из дерева. Попарился, побегал там по деревне — а говорят, резиденция президента. Радуйтесь, что я еду и живу там среди людей».
«Ну и мамин домик у меня — тоже на севере. Тоже не закрыт — я иногда там бываю, на могилку хожу, можешь тоже приехать (обратился Лукашенко к задавшему вопрос о резиденциях журналисту). Обычный домик, только вместо земляного пола сделали деревянный».
«Я не тот человек, чтобы понастроить домов и любоваться ими».
О нечистых на руку чиновниках и бизнесменах
«Все кинулись в церковь, головой об пол бьются. А душонка-то грязная».
«У меня хватает добрых друзей, для которых десять-двадцать тысяч долларов — это не деньги».
«Наш с тобой друг (обращается к журналисту Иосифу Середичу) появлялся со мной в одном кадре, косил траву. И если ты появился с президентом — то ты должен быть ниже травы, тише воды».
«Чиновники не собаки и не сволочи. Есть люди по-настоящему оторванные, отмороженные, прогосударственные. Они тоже заслуживают некоего внимания, а долбать их нельзя — они отвечают за государство».
О диктатуре
«Диктатуры в Беларуси нет и быть не может, потому что у страны на нее не хватает ресурсов. У нас что, экономика такая, что мы можем позволить себе диктатуру?»
О водке и самогоне
«Сколько вы белорусской водки ни выпьете — пьяным никогда не будете. Из-за чистоты воды и спирта. Нам старики подсказали использовать родниковую воду, мы начали делать из родниковой воды. Чего-чего, а родников в Белоруссии много. (…) Но сам я человек непьющий, только если в компании, в меру. Я вообще не переношу пьяниц и курцов. Это дураки и дебилы».
«Поживите в Беловежской Пуще — там лучший самогон в мире».
«Выйдете в Минск — он такой просвещенный, с мещанской стрункой. Вас накормят, напоят, выпить дадут, закусить».
О спорте
«Если белорусские биатлонисты выступят неудачно на чемпионате мира, который начнется 9 февраля, они у меня получат поддержку… все получат… В Корее будут бегать. Может, будут проситься в Россию, но Россия их не возьмет. А Корее нужны перед Олимпиадой биатлонисты. Вот пусть там и бегают».
О легкой промышленности
«Одежда от белорусских производителей. В первый президентский свой срок заказал себе костюм Brioni, и когда мне назвали стоимость… Я поставил задачу чиновникам: почему у нас не шьют? Пригласи ко мне закройщика, который может обмерить нестандартную фигуру. Пришла, трясущимися руками обмерила, с тех пор я только у нас шью».
«Рубашка импортная, кто-то подарил. Ботинки от «Марко» (бренд белорусской обуви). Если не веришь (обращается к самому дизайнеру) — могу снять и показать. Носки не видно, черные, но импортные тоже. Галстук импортный, трусы — свои».
О Коле и других детях
«У него (Коли, младшего сына Лукашенко) нет болезни — не хочет быть президентом. Старшие тоже — нет, особенно Виктор. Это говорит о том, что они не болеют звездностью и не думают, что президент — это царство. Главный враг у Николая — Эйсмонт (Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента). Сына президента нужно фотографировать, а он этого жутко не любит».
«Наталья знает, с ним сложно. Опережает свое время, развитие, много что видел… Когда нужно — покажем этих детей, а для пиара это не нужно».
О безвизе
«Если ты приехал на пять дней, влюбился, а пяти дней не хватило, то можешь зарегистрироваться у министра и остаться под другим соусом».
О внешней политике
«Это очень белорусское: сначала сделать что-то очень аккуратно, а потом дорабатывать».